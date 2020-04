De Bruyne: “Vivere insieme a Lukaku è come avere un figlio. Solo quando dorme…”

Kevin De Bruyne e la moglie Michèle Lacroix sono stati gli ospiti della diretta Instagram organizzata da Kat Kerkhofs. Durante la diretta il centrocampista del Manchester City ha indicato con quali compagni di Nazionale vorrebbe trascorrere la quarantena: “C’è sempre divertimento con Dries e anche con Jan (Vertonghen)”, afferma De Bruyne. E Lukaku suo grande amico? “Romelu può essere buono e cattivo allo stesso tempo. In realtà vivere insieme a Romelu è come avere un figlio. È silenzioso solo quando dorme. È costantemente in movimento“.

(voetbalprimeur)