Mazzola: “Scudetto, punto sull’Inter. Lukaku meglio di Icardi: con me avrebbe fatto 50 gol”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Sandro Mazzola, ex calciatore dell’Inter, ha parlato così delle possibilità della squadra nerazzurra di potersi reinserire nella corsa scudetto.

Come sarà la volata scudetto, alla ripartenza estiva?

«Punto sulla mia Inter. Lukaku è meglio di Icardi, avesse accanto uno come me segnerebbe cinquanta gol a campionato».

Bum.

«Mi faccia spiegare. Purtroppo Conte, che è bravissimo, ha perso gli scontri diretti pre-epidemia con Lazio e Juve. Ma può vincere le dodici partite, tredici con il recupero con la Samp, che restano».

E a quel punto…

«Beh, certo la Vecchia Signora rimane favorita, ma vediamo, nemmeno sono sicuro che Sarri riesca ad eliminare il Lione in Champions, quando riprenderà. A proposito, lo sa che dovevo vestirmi di bianconero?».

Quando?

«Nel 1977. Ero a fine carriera ma Boniperti mi voleva alla Juve per provare a vincere la Coppa dei Campioni, l’antenata della Champions, per loro era una ossessione già allora. E Bearzot, che era il ct della Nazionale, mi incoraggiò. Mi disse: Sandro, vai e io ti do’ una maglia azzurra per il mondiale del 1978 in Argentina».

E lei?

«Era una bella idea, ma il figlio del capitano del Grande Torino e simbolo dell’Inter la maglia della Juve non la poteva mettere».