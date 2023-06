De Bruyne: “Non siamo favoriti. Dobbiamo rispettare l’Inter, è un’ottima squadra”

"Dobbiamo preoccuparci di vincere la Champions, non del resto. Certo, se battiamo l'Inter abbiamo la possibilità di fare Triplete, ma tra noi non ne abbiamo parlato molto in realtà. Quando la gente parla di questa squadra, dice che dobbiamo per forza vincere la Champions. Ma noi di cose importanti ne abbiamo già vinte. Questa è una squadra comunque incredibile: vincere la Champions ovviamente darebbe qualcosa in più, ma 90' non definiscono una carriera o una dinastia. Io penso di aver giocato oltre 700 partite finora e sono sicuro che il mio percorso nel calcio non verrà definito dai prossimi 90'. Come non è definito da qualsiasi singola partita io abbia giocato.