Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Gigi De Canio, allenatore, ha parlato così della possibilità di vedere Antonio Conte in azzurro: "All’apparenza non mi convince, perché sia lui che De Laurentiis hanno caratteri forti ed Antonio andò via dalla Juventus e dall’Inter perché non gli prendevano i calciatori che voleva lui. Come allenatore è un vincente, perché ha vinto scudetti e Premier League, ma lui vorrebbe imporsi anche sulla scena europea e quindi eventualmente puntare addirittura alla Champions League. Io non so se il Napoli e De Laurentiis gli possano garantire questo tipo di progetto. Lui era il mio vice, Conte è un entusiasta nel suo lavoro ed un professionista esemplare. Ci vuole un carattere come il suo per arrivare ai risultati che ha raggiunto, per questo credo che le strade con il Napoli sarebbero abbastanza complicate da percorrere”.