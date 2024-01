Pedullà: “Thiago Motta studiato e apprezzato dalla Juve. Allegri…”

"E in tal caso Thiago Motta (che ha sempre sognato la panchina del Paris Saint-Germain) potrebbe diventare un candidato autorevole per la Juve, al momento ci fermiamo qui. L’allenatore piace molto anche al Milan (al netto della suggestione Conte…), come già spiegato, potrebbe entrare in una lista di candidati per la Roma, ma la Juve oggi è il club che lo ha studiato e apprezzato di più. Quanto ai rumors sul Barcellona, rilanciati in giornata dalla Spagna, non escludiamo che il profilo possa piacere a Deco per il dopo-Xavi, ma la filosofia di Laporta è agli antipodi con quella di Thiago Motta".