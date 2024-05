Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi De Canio ha parlato del futuro di Antonio Conte. L'ex tecnico nerazzurro è nelle mire del Napoli e non solo. "Conte è l'uomo giusto al posto giusto per qualsiasi squadra. Per le sue caratteristiche di allenatore, professionale e di personalità. Conte è uno che sa lavorare con tutti e aggiustare tutto, nel caso i problemi sono le clausole che è solito mettere ADL. Mi auguro che il presidente, per dare una scossa a questa squadra, dica adesso di lui per mandare un messaggio ai calciatori".