De Canio: “Napoli, Garcia ha le idee chiare. Mi è sembrato intelligente dire…”

Cosa le è piaciuto della presentazione a Napoli di Rudi Garcia?

"I concetti di gioco sono simili a quelli di Spalletti? Il collettivo prima di tutto ha detto. Il Napoli lo ha espresso magnificamente lo scorso anno e lo ha evidenziato come il suo modo di vedere il calcio. Lo ha detto chiaramente. Mi sembra in generale avere le idee chiare, ma ci vedo anche della intelligenza in questo. Un uomo che non disconosce il lavoro precedente, che lo rispetta e ne fa un punto di partenza per il proprio è l'atteggiamento giusto, intelligente".