De Carolis (Corsera): “Lautaro è già con la testa a Barcellona. Non è vero che l’Inter…”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, Guido De Carolis analizza la stagione dell’Inter. Per qualcuno non ci sono stati miglioramenti rispetto a una stagione fa, ma per il giornalista del Corriere della Sera non è così: “Non è vero che l’Inter non sia migliorata rispetto all’anno scorso, lo ha fatto sia sul piano del gioco, sia a livello di numeri. Molti non se lo ricordano, ma l’anno scorso l’Inter è entrata in Champions League all’ultimo minuto con un salvataggio sulla linea. Lautaro? È già con la testa a Barcellona e sarebbe difficile non esserlo se a 22 anni c’è Messi che dice che ti vuole in squadra. E’ difficile reggere certe pressioni. Oggi Lautaro vale 110 milioni ed è esploso dopo una stagione dove giocava a singhiozzo”.

(Tutti Convocati)