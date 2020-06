Lautaro, il Barcellona non versa 111 mln. Inter, l’ultimo no secco fa rumore e blocca tutto

Sono piovute diverse critiche nei confronti di Lautaro Martinez, autore di una prestazione assolutamente negativa contro il Napoli. C’è chi subito ha ricondotto tutto alle voci di mercato sul Barcellona, ma, come scrive Calciomercato.com, l’Inter e i catalani sono ben lontani da trovare un accordo: “L’ultimo step della trattativa – oggi ancora in piedi, ma non vicina a una risoluzione – è stato di una proposta in cui il Barça ha valutato Junior Firpo più di 35 milioni: no secco da parte dell’Inter. Il peso dell’offerta cash dev’essere rilevante altrimenti non se ne farà niente. I due club sono quindi in contatto costante ma bloccati sul valore delle contropartite. Perché i 111 milioni cash in unica soluzione al momento non vengono versati”.