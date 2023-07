"Questa esperienza per me è indimenticabile e non avrei mai pensato, quando ho lasciato Madrid da giovane, di poter raggiungere quello che abbiamo fatto tutti insieme. Ora è il momento di cogliere una nuova sfida, per dare ancora il meglio di me da un'altra parte. Manchester sarà sempre nel mio cuore, mi ha plasmato e questo non verrà mai cancellato"