SM – Onana-United, ore calde. Agenti Trubin a Milano: il piano dell’Inter. E Lloris…

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, sono ore calde per il futuro di Andrè Onana, sempre più vicino al Manchester United. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la quadratura del cerchio, tenuto conto della volontà dei Red Devils di regalare il portiere camerunense a Ten Hag prima della tournée in America. Per l'accordo serve avvicinarsi alla richiesta dell'Inter di 60 mln di euro e l'ultima offerta del club inglese non è così distante.

L'Inter ha messo nel mirino Trubin, designato come uno dei sostituti di Onana: gli agenti del portiere dello Shakhtar sono a Milano per cercare di trovare un'intesa tra i due club, dopo aver raggiunto l'accordo con l'Inter sulla base di un quinquennale a 1,8 mln netti a stagione. L'Inter offre 10 mln, gli ucraini ne chiedono 15 e a metà strada si può raggiungere la quadratura del cerchio. Trubin ma non solo perché l'Inter ha informato il Bayern del tentativo di chiudere per Sommer mentre - riporta Sport Mediaset - non ci sono conferme su Lloris.