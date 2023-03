De Grandis: “Evidente che Inzaghi preferisca Acerbi a De Vrij. A me spiace perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così delle scelte in difesa di Inzaghi verso Inter-Lecce:

"E' evidente che quest'anno Simone Inzaghi abbia dato la sua preferenza ad Acerbi rispetto a De Vrij. A me spiace perché De Vrij è un bravissimo difensore, bravo nei movimenti. Contro il Bologna non è uscito perché stesse facendo male ma per il giallo subito. Acerbi è più esuberante, partecipa di più nella manovra"