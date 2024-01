De Grandis: “Arnautovic non è Chiesa o Yildiz: all’Inter servirebbe…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così dopo il successo dell'Inter contro il Verona. "Arnautovic non è un Chiesa o un Yildiz, per caratteristiche fisiche è uno che dovrebbe giocare dall’inizio più che entrare a gara in corso. Se subentra e subito perde quella palla, forse è anche una questione di condizione fisica mi viene da pensare. L’Inter avrebbe bisogno di un giocatore più brevilineo ecco", le parole del giornalista.