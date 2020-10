De Grandis: “Inter, passi avanti ma manca cattiveria. A volte si perde. Se vuole vincere…”

Intervenuto a Sky Sport 24, Stefano De Grandis si è soffermato sul prossimo derby tra Inter e Milan, sottolineando i pregi e i difetti di questo inizio di stagione mostrati dai nerazzurri di Antonio Conte. Ecco le sue parole:

“Il derby per il Milan arriva nel momento giusto, sia perché l’Inter è la squadra che ha le maggiori defezioni, sia perché i rossoneri hanno una struttura di squadra ben collaudata. Per l’Inter ci sono dati di ottimo gioco, manca un po’ di cattiveria. Le squadre che vogliono vincere lo scudetto partite come quelle dell’Olimpico contro la Lazio le portano a casa. Si perde un po’ in se stessa, è successo già l’anno scorso. Ma è stato fatto un passo in avanti. Ci sono ancora margini di miglioramento. Se prendi giocatori di spessore internazionale, evidentemente daranno tante cose in più alla squadra. Ora devono entrare nel tessuto della squadra“.

(Fonte: Sky Sport)