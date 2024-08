In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così dell'Inter in chiave scudetto e non soltanto

In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così dell'Inter in chiave scudetto e non soltanto. "L’Inter rimane la favorita per tanti motivi. Uno: non ha cambiato squadra e ha aggiunto Taremi che è un rinforzo importante in attacco. Inzaghi dice che manca un difensore, ma è una cosa leggera, la rosa è già completa anche senza, c’è anche Darmian può fare il difensore.