Le vecchie certezze accompagneranno il debutto dell'Inter in campionato. Infatti a Marassi scenderanno in campo undici giocatori su undici che hanno vinto la seconda stella. Prima di partire per Genoa, alla Pinetina Simone Inzaghi ha provato una formazione basata su vecchie certezze.

L'unica novità è rappresentata da Yann Bisseck. Il difensore tedesco è stato protagonista di un ottimo pre-campionato in cui ha sempre giocato titolare e soprattutto è sempre stato tra i migliori in campo. Per il resto una formazione annunciata con Sommer in porta. Bisseck, appunto, Acerbi e Bastoni (completamente recuperato) in difesa. Sulle fasce Darmian e Dimarco con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryhan a completare il centrocampo. In attacco si ricompone la coppia gol che la scorsa stagione ha trascinato la squadra verso la seconda stella: Thuram e Lautaro.