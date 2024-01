De Grandis: “Inter, con la Fiorentina test psicologico pesantissimo perché…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter: "L'Inter è sempre stata la squadra che ha convinto di più e che ha vinto contro tutte le avversarie dirette: nonostante questo è sotto pressione perché la Juve gioca con l'Empoli ed è favorita, deve andare in casa della quarta in classifica e vincere per non arrivare allo scontro diretto con un distacco di 3 o 4 punti. E non è facile: deve vincere per forza e gli mancano due terzi del centrocampo.