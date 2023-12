De Grandis: “Inter macchina perfetta, con la Lazio si deve preoccupare solo di una cosa”

"Se l'Inter vince contro la Lazio, allungherebbe nel momento in cui ha subito anche dei controsorpassi della Juventus nelle scorse settimane, quando ha vinto in casa del Napoli. Questo aumenterebbe l'autostima di una squadra che, in campionato, sta giocando sempre bene. Ha avuto un passaggio a vuoto con la sconfitta in casa col Sassuolo ma gioca bene, la coppia d'attacco funziona, Calhanoglu è sicuramente il migliore del campionato. L'Inter è talmente forte che non cambia mai in campionato, la tradizione nel calcio conta (Inzaghi non ha mai vinto a Roma contro la Lazio da quando è all'Inter, ndr) ed è l'unica cosa che può preoccupare l'Inter. I nerazzurri sono una macchina perfetta e di perfetto alla Lazio ora c'è veramente poco".