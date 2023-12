Sostituto Cuadrado, Djalò e Buchanan. Non solo: “Nome in A. E un possibile ritorno suggestivo”

Le condizioni fisiche di Cuadrado (che dovrà operarsi) costringono l'Inter a mettersi in cerca di un sostituto che possa dare stabilmente il cambio a Dumfries (anch'egli attualmente ai box) sulla fascia destra. Si è più volte detto di Djalò, promesso sposo dei nerazzurri a parametro zero, e di Buchanan, pallino di Ausilio da tempo. Ma non sono i soli nomi presenti sulla lista dei dirigenti di Viale della Liberazione. Un paio, infatti, giocano anche in Serie A. Ecco cosa riferisce la Gazzetta dello Sport:

Non sarebbe il sostituto di Cuadrado... ruolo su ruolo: Djalò giocherebbe in difesa, braccetto di destra o di sinistra nella linea a tre. Il quinto di destra, colui che si alternerebbe con Dumfries e di fatto prenderebbe il posto di Juan, sarebbe Darmian. L'Inter ha un accordo di massima per prenderlo a parametro zero il 30 giugno, ma il calciatore, che è stato messo ai margini della Lilla perché non rinnova, non vuole restare in tribuna altri sei mesi. Ha offerte dalla Juve, dal Psg e dal Barcellona per cambiare maglia questo inverno e, se l'Inter vuole evitare uno "scippo", deve muoversi. I francesi chiedono 5 milioni per farlo partire subito.