De Grandis: “Tre italiane seconde in CL? Calcio spagnolo è superiore. L’Inter ad esempio…”

"Non capisco perché esca Thuram quando entra Lautaro, una coppia che ha incantato in Serie A", ha detto De Grandis

"Per me la fase a gironi si chiude con un sapore amarognolo. Se tu arrivi con 3 squadre al secondo posto, dimostri che sei ancora una volta un po' comprimario. Questo dimostra che il calcio spagnolo arriva ancora davanti al calcio italiano. L'Inter arriva in finale di Champions League, per quale motivo arriva seconda? Aveva la possibilità di arrivare prima, magari con delle scelte diverse di formazione. La Real è una buona squadra, nei due confronti con l'Inter ha giocato meglio ma è una squadra che ha fatto però anche 0-0 col Salisburgo. E' giusto che l'Inter pensi che sia più facile vincere lo scudetto ma non è detto che tu non possa vincere lo scudetto giocando con la Real Sociedad con la formazione migliore"