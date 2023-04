De Grandis: “Inzaghi rischia l’esonero, campionato Inter deludente. Per la Champions…”

Per De Grandis, l'esonero di Inzaghi non sarebbe una sorpresa: "La stagione dell'Inter è in chiaroscuro, occhio"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così del KO dell'Inter contro la Fiorentina: "Decima sconfitta stagionale, è strano che venga messo in discussione un allenatore che ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia e che è ai quarti di Coppa Italia e di Champions ma la verità è che il campionato dell'Inter è molto deludente. Se è molto probabile che Inzaghi non sarà l'allenatore dell'Inter, c'è da dire che sta rischiando anche adesso l'esonero"

"Attenzione perché Nagelsmann è stato mandato via, Potter è ai quarti ma si dice che il Chelsea voglia proprio Nagelsmann. Rispettiamo il lavoro di Inzaghi ma la stagione è evidentemente in chiaroscuro, tutti ci aspettavamo un altro tipo di campionato o che l'Inter andasse tranquillamente in Champions. Adesso l'Atalanta è rientrata in corsa, la Roma può agganciare l'Inter, è rientrata anche la Juventus"