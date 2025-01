"Le alternative giocano troppo poco, non vengono usate con grande frequenza", sottolinea De Grandis a Sky

"Ci sono due tipi di discorsi da fare: alcune alternative dell'Inter sono meno forti, Asllani e Taremi sono meno forti dei titolari. In difesa sono meno d'accordo sul fatto che l'Inter non abbia rimpiazzi all'altezza, De Vrij è bravo quanto Acerbi nell'1 contro 1, Bisseck quanto Pavard, c'è anche Darmian, in difesa sono più o meno pari. Carlos Augusto fa bene anche quando fa il terzo. Il discorso delle due rose funziona poco: Inzaghi usa quasi sempre gli stessi, il fatto che a fine anno l'Inter avrà fatto 18 partite più del Napoli, farà sì che i titolari saranno consumati: anche alcuni di loro stanno calando, Barella alcune partite le ha fatte così così, Lautaro uguale"