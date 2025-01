"C'è Atalanta-Napoli, Juve-Milan e Inter-Empoli. L'Inter ha anche i recuperi. Frattesi? Se fossi l'Inter, non mi libererei mai di una mezzala che fa gol perché, quando sei magari in difficoltà e hai questo giocatore guastatore, è uno che ti sconvolge la partita. Inzaghi dovrebbe dargli un contentino, magari farlo entrare un pochino prima in certe partite che magari è in gestione"

"Anche stasera Inzaghi preferisce Zielinski a Frattesi, forse perché l'ex Napoli è più bravo nel palleggio, è più simile a Mkhitaryan e non vuole spostare Barella. Se Inzaghi vuole davvero convincere Frattesi a rimanere, deve usare l'arma psicologica e farlo giocare qualche minuto in più a meno che l'Inter non voglia fare cassa ma non mi sembra, con la Roma che non intende pagare 45 mln"