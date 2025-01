"Kolo Muani non può giocare in tandem con Vlahovic e la Juve non è che vada tanto in profondità, questo è un po' strano", dice De Grandis

"Kolo Muani può essere subito utile alla Juve, è un po' contradditoria come scelta perché la Juve prende un centravanti che non piace molto a Luis Enrique e Luis Enrique è un po' come Thiago Motta, gli piace lo stesso tipo di calcio. Kolo Muani è forte, ha fisico, non dico alla Thuram ma è di spessore. Kolo Muani non può giocare in tandem con Vlahovic e la Juve non è che vada tanto in profondità, questo è un po' strano"