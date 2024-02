"La Juve deve mantenere il minimo risultato raggiungibile che è la qualificazione in Champions League che era l'obiettivo dichiarato di inizio stagione. La Juve può serenamente portarlo a termine, Allegri dovrebbe lavorare per se stesso. Non è certo che rimanga alla Juve, deve dare stimoli alla società. Allegri è bravo a gestire campioni, se la squadra necessita di inserimenti che non vengono fatti, allora è meglio un altro tipo di profilo"