De Grandis: “Sorpreso dal rigore di ieri di Lukaku: ricordo che all’Inter…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così del momento di Romelu Lukaku. “Lukaku non può essersi dimenticato come si segna o come si fa bene in area di rigore. Mi ha sorpreso il rigore sbagliato ieri invece, quello sì. All’Inter li calciava molto bene, ieri ha calciato con la testa bassa, è un sintomo di preoccupazione, non ha neanche guardavo dove si buttava il portiere…”.