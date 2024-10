"Inzaghi non poteva dirlo ma secondo me Barella non ha giocato bene contro lo Young Boys da regista. La miglior alternativa a Calhanoglu è Asllani però se non sta bene c'è Zielinski che ha fatto il trequartista e la seconda punta nell'Udinese, poi è diventata mezzala, ma tiene anche lui troppo la palla"