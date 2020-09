De Grandis: “Inter, nessuna alternativa a De Vrij. Skriniar non piace a Conte come centrale”

Intervenuto a Sky Sport il giornalista Stefano De Grandis ha parlato della difesa dell’Inter scelta da Conte nella partita di sabato contro la Fiorentina:

“L’Inter non ha un’alternativa a De Vrij come centrale. Ha scelto Bastoni, evidentemente non piace a Conte nelle letture Skriniar in quel ruolo. Anche Kolarov ha fatto qualche sbavatura, D’Ambrosio ha sofferto Ribery. Ha provato nuove carte, l’anno scorso aveva delle certezze, ora ha dovuto scegliere qualcuno che dava meno garanzie”.