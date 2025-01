In questo modo si violerebbe la clausola compromissoria, che prevede che le controversie di ambito sportivo siano devolute alla Camera arbitrale e che per seguire le vie della giustizia ordinaria serva l'autorizzazione del Consiglio federale. Una mossa che può costare carissimo: fino a 3 punti di penalizzazione e un anno di inibizione. De Laurentiis, nel ricorso, ha specificato che per lui non si tratterebbe di una violazione della clausola compromissoria, dal momento che Simonelli non è un tesserato. Ma il Codice di giustizia sportiva si applica a chiunque svolge attività "comunque rilevanti per l'ordinamento federale". Il Napoli, interpellato, non commenta, ma nel frattempo il ricorso è stato ritirato.