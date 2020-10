De Marchi: “L’Inter deve approfittare di questo momento della Juve. Conte? Sta studiando…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Marco De Marchi, agente ed ex giocatore, ha parlato del momento dell’Inter. “Penso che possa e debba approfittare di questo momento in cui la Juve dopo 9 anni sta un po’ cedendo il passo. Conte? E’ una persona focosa, tutto quello che ha dentro lo mette in campo, anche nelle interviste nel dopo partita, ma sta studiando ed imparando come si deve porre. Cerca di trasmettere energia alla squadra. Avere un allenatore con grande personalità è motivo di orgoglio per i giocatori. Tra i tanti che mi hanno allenato, il Trap è stato il migliore in assoluto, perché l’allenatore deve prendersi anche delle responsabilità e proteggere la squadra“.

(Radio Sportiva)