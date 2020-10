Conte prepara il rilancio di Nainggolan: “Sabato per Inter-Parma il Ninja potrebbe…”

Il ciclo di ferro alle porte e i tanti indisponibili di queste settimane a centrocampo potrebbero rappresentare una ghiotta occasione per Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Antonio Conte potrebbe riservargli un consistente spezzone di partita sabato durante Inter-Parma:

“(…) Resta però un’altra via che porta al rilancio di Radja Nainggolan. Che, per caratteristiche, con Vidal e Barella, è l’unico incursore presente in rosa tra i centrocampisti che dovrebbero garantire i gol. Il minutaggio del Ninja è troppo basso per pensare che Conte possa già dargli una chance da titolare, però c’è da scommettere che con il Parma il belga sarà protagonista di un bello spezzone di partita anche alla luce delle prossime due partite quando – stante l’infortunio di Sensi e la condizione da ritrovare di Gagliardini – saranno costretti agli straordinari pure Barella e Brozovic”.

(Fonte: Tuttosport)