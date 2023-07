De Paola: “Chi può detronizzare il Napoli? Al momento l’Inter, ma non so”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così delle possibili rivali del Napoli in ottica scudetto: “Sulla carta in questo momento è l’Inter, ma non lo so. Il Milan può essere una sorpresa, così come il Milan dello Scudetto che fu celebrato anche da Pep Guardiola. Andiamo poi a vedere anche la Juventus libera di impegni in Europa con una ricostruzione guidata dalle abili mani di Giuntoli.