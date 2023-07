De Paola: “Cuadrado all’Inter? Colpo che ha senso: più della Juve su Lukaku”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Paolo De Paola , giornalista, ha parlato così dell'acquisto di Juan Cuadrado da parte dell'Inter: "È una scelta di usato sicuro, lì a destra l’Inter ha bisogno di un apporto importante. Il rendimento di Cuadrado lo conosciamo, ha sì qualche deficit ma può essere devastante in fase offensiva. Come alternativa può avere molto senso.

Ha sicuramente più senso questa operazione che quella della Juve per Lukaku. In un impianto di gioco come quello dell’Inter il belga è fondamentale, senza si crea un problema. Con la sua conferma e l’arrivo di Frattesi la squadra avrebbe ripreso vigore. La mancata conferma di Lukaku crea un handicap all’Inter. In questo momento la rosa nerazzurra è più debole dello scorso anno".