De Paola: “Inter, Thuram di livello: acquisti giusti. Applausi a Marotta perché…”

L’Inter invece ha una gestione della gara tranquilla e in più c’è Thuram che sta dimostrando di essere un giocatore di livello. Vanno fatti gli applausi a Marotta, perché non bisogna dimenticare che l’Inter è in una situazione economica complicatissima. Ora però non si sta notando nulla di tutto ciò, il che è incredibile. Gli acquisti sono stati azzeccati e stanno dando fiducia a Inzaghi”, le sue parole.