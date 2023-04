De Paola: “Inter, Conte in attesa e c’è un forte brusio sul cambio di proprietà”

Inzaghi (ennesimo ko in casa contro il Monza) ha poco da rimuginare sulle critiche e molto da farsi perdonare in campionato. La sua permanenza è legata a questo miracoloso percorso in Champions e a una carta di riserva chiamata coppa Italia. È tutto ancora aperto, con Conte in attesa e il forte brusio attorno al cambio di proprietà con la new entry Radrizzani che intanto fa girare il suo nome".