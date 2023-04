Inter, maledizione senza fine: Inzaghi e la dirigenza hanno una missione comune

L'analisi di Fcinter1908.it all'indomani della gara persa col Monza dalla squadra nerazzurra in Serie A

Undici sconfitte in trenta partite. Roba da non crederci. Perché magari qualcuno a inzio anno avrebbe anche faticato a scommettere sull'Inter campione d'Italia, ma numeri del genere non li avrebbe previsti neanche il più pessimista tra i tifosi nerazzurri e appassionati di calcio. Saranno i limiti caratteriali dello spogliatoio, quelli di gestione dell'allenatore e/o le fatiche di un mondiale che mai prima si era presentato a stagione in corso. Sta di fatto che l'Inter, che in Champions League viaggia spedita verso il sogno semifinale, rischia di scivolare definitivamente fuori dalle prime quattro posizioni. Questo non può lasciar tranquilli presidente e dirigenti.

Il giudizio su Inzaghi e alcuni dei suoi elementi potrà anche restare sospeso fino al termine dell'annata, ma il peggiore tra gli scenari possibili lascia un discreto senso di inquietudine. Perché l'Inter si trova in acque piuttosto agitate anche a livello economico e restare fuori dalla prossima Champions, come ammesso dallo stesso Marotta, costringerebbe a rivedere le ambizioni almeno nel breve periodo. Nulla di peggio verso un'estate nella quale si presenteranno diversi nodi da sciogliere nella costruzione della rosa per il prossimo anno.

E allora, in campo come dietro la scrivania, l'Inter è costretta a pensare ad un piano B. Inzaghi e lo staff per superare la maledizione in campionato e rendere nuovamente imprevedibile la manovra in Italia, magari provando a recuperare il cinismo perso. Zhang e Marotta, invece, per fronteggiare l'imprevisto peggiore, che in questo momento è incubo che avanza. Margine per recuperare c'è ancora, ma guai a lasciarsi cogliere di sorpresa.