De Paola: “Inter-Napoli spartiacque nella corsa scudetto. Dovessero vincere i nerazzurri…”

"La partita di mercoledì servirà da spartiacque nella lotta Scudetto, avrà efficacia solo in caso di vittoria dell’Inter. In caso di pareggio bisognerà vedere i risultati di Milan e Juventus, che si presentano in grande difficoltà contro Salernitana e Cremonese. Una vittoria dell’Inter aprirebbe invece una finestra per le speranze delle altre nella corsa Scudetto".