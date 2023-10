De Paola: “Lukaku? Contestazione giustissima: si va via ma in modo corretto”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha commentato così quanto accaduto ieri sera in Inter-Roma e i fischi a Romelu Lukaku: “Certe cose non sono ammissibili, non si possono tenere in sospeso le società e poi rimediare chiudendo un trasferimento sul filo di lana. Nessuno contesta perché si sente tradito, un giocatore può andar via, ma va fatto in maniera corretta. Ciò che ha fatto in estate Lukaku e il suo procuratore non rappresenta né il buon senso né il buon gusto, Lukaku si è preso una contestazione giustissima perché civilissima e rumorosissima. Bisogna assumersi le proprie responsabilità”.