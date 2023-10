Biasin: “Inter di altissimo livello. Per me Lukaku è uscito e ha pensato…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Roma: "A fine partita la cosa più strana è il risultato: 1-0 è poco per quello che si è visto, si è giocato ad una porta. Se al posto di Sommer c'ero io, non cambiava niente. La Roma è entrata in campo per fare 0-0, non me l'aspettavo: ma l'Inter ha giocato ad un altissimo livello. E' una squadra che l'ha preparata veramente bene. Non hanno parlato, si parlava troppo di Lukaku e hanno preferito di isolarsi per dare un segnale.