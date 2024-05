Quanti giocatori di questa Juventus sono da Juventus?

“Ad Allegri e ai giocatori della Juventus sta bene un approccio del genere, ho visto un’esultanza inspiegabile di Locatelli per un pareggio in casa con la Salernitana al 92esimo. Vergogna per Locatelli e per tutti i giocatori della Salernitana. Al signor Allegri va bene quello che è successo ieri, ad Allegri non fregava nulla della partita di ieri perché la concentrazione è tutta per il grande obiettivo che può salvare la stagione mercoledì in Coppa Italia. La Juventus è ridotta a questo dal signor Allegri. La finale di Coppa Italia è come la finale di Champions, questa è la vergogna a cui è stata ridotta la Juventus dal signor Allegri".