De Paola: “Inter, scelte Inzaghi? Ora va fatto questo ragionamento”

A TMW Radio, il noto giornalista Paolo De Paola ha parlato così del percorso dell’ Inter in Champions League e non soltanto:

"Le milanesi fanno bene in Europa e invece faticano in campionato, in Serie A invece emergono le romane. La Roma sta ottenendo risultati importanti e la Lazio sta andando avanti con Sarri nonostante le scuse continue dell’allenatore che ha bisogno di allenare la squadra in un certo modo. È difficile seguire un allenatore con certe idee come quelle di Sarri, in questo momento vista la situazione tra Presidente, direttore sportivo e allenatore quello della Lazio è un mezzo miracolo”.