De Paola: “Stadio? Sala faciliti il compito a Milan e all’Inter aiutandoli a…”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Paolo De Paola , giornalista, ha parlato così della questione legata al futuro dello stadio di Milano : "Anacronistico l’atteggiamento del sindaco Sala unicamente proteso alla salvaguardia di San Siro. Da imprenditore, quale è stato, Sala faciliti il compito sia al Milan che all’Inter aiutandoli a trovare aree idonee allo sviluppo dei propri impianti. Assolutamente separati. Si guardi al modello londinese che ne ha cinque solo dedicati alla Premier senza considerare quelli per gli altri sport.

Lo stadio mancante fa perdere oltre 100 milioni di indotto alle due milanesi e il vincolo di costruirlo su territorio comunale appare un altro insuperabile cavillo. Fuori dai Mondiali, giustizia a orologeria, poca attenzione agli stadi, nessuna strategia sui giovani, lungi dal mostrare rinnovamento in chi lo governa, il nostro calcio mostra segnali di vitalità solo attraverso iniziative isolate di singole realtà. Il paradosso è che potremmo arrivare fino in fondo in tutte le competizioni europee. E allora ne riparleremo".