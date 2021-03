De Roon: “Partita decisa da un episodio: Handanovic ha fatto un miracolo e…”

Intervenuto a Sky Sport, Marten De Roon ha commentato così il KO dell'Atalanta contro l'Inter: ecco le sue considerazioni

"C'è mancata un po' di cattiveria nelle due aree, hanno deciso la partita con un episodio. Siamo stati vicini a segnare il primo tempo, ha fatto un miracolo Handanovic ma loro sono stati più bravi negli episodi. Sappiamo che stiamo giocando bene, anche oggi abbiamo dominato per gran parte della partita. Abbiamo creato meno del solito ma siamo stati pericolosi, manca la virgola ma siamo fiduciosi per le prossime partite. Abbiamo fiducia e giochiamo per la Champions. Abbiamo giocato con 3 attaccanti all'andata, abbiamo messo un centrocampista in più oggi per schermare il loro contropiede. Anche i cambi sono importanti, non abbiamo cambiato tanto però è mancato un qualcosa. Il Real non ha Lukaku ma dovremo giocare come sappiamo e dobbiamo puntare a fare due gol".