«Sì e no: quella vittoria ci ha fatto capire che siamo capaci di grandi cose, ma il passato ci ha detto che la nostra forza è stata sempre l’umiltà: quella ci ha sempre acceso il fuoco giusto per ripeterci».

Sua frase di ogni inizio stagione: il segreto sarà non avere né aspettative, né obiettivi. L’Atalanta può ancora permettersi di dirlo?

«L’anno scorso siamo arrivati quarti, 25 punti dietro l’Inter, non abbiamo mai giocato per lo scudetto: ora dovremmo farlo perché abbiamo vinto l’Europa League? Pensiamo a stare ancora fra le prime e a fare il miglior percorso possibile in Champions».