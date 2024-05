Al termine di Roma-Genoa, Daniele De Rossi ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso: "È stata una partita tosta, tesa contro una squadra che si è giocata la gara come quasi fosse la partita della vita e questo mi piace, in Italia da questo punto di vista si sta cambiando. È una vittoria importante che dimostra che questa squadra ha un cuore gigante. Futuro Lukaku? Io farò tutto quello che poso per rendere questa squadra migliore".

"Anche l'Inter che è stata la squadra migliore, proverà a rendersi ancora più forte di quello che già non è. Io farò questo, ci sono dei paletti, dei budget, delle cose da rispettare come qualsiasi altra squadra. Non so ancora quello che potremo andare a fare. La Roma è una squadra che deve arrivare tra le prime 4. Noi dobbiamo lavorare per arrivare tra le prime quattro, non è impossibile. Non credo ci siano così tante squadre nettamente più forti di noi".