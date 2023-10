De Vrij, Dumfries e Klaassen: la gaffe di Thohir sui 3 olandesi è diventata realtà

L'Inter, in occasione del match contro la Salernitana, è scesa in campo dall'inizio con una formazione a forti tinte arancioni

"Comprare un club di calcio non è solo business, devi amare quella squadra. Io sono interista da quando l'Inter comprò il trio degli olandesi e poi con l'arrivo di Ronaldo". Olandesi? Trio? All'Inter? Una frase rilasciata da Erick Thohir, ex presidente nerazzurro, che ancora non è stata dimenticata. Una gaffe che fece il giro dei social, per nulla mitigata dal tentativo di correre ai ripari dello stesso Thohir, che disse in seguito di essersi confuso con i tedeschi Matthaus, Brehme e Klinsmann.