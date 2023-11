La soddisfazione di De Vrij dopo che l'Olanda ha staccato ufficialmente il pass per gli Europei del 2024 in Germania

Grazie alla vittoria per 1-0 maturata ieri sera alla Johan Cruijff Arena contro l'Irlanda per via del gol di Weghorst, l'Olanda ha staccato aritmeticamente il pass per gli Europei di Germania 2024.