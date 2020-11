Repubblica: “De Vrij simbolo di un reparto che fa acqua. A differenza di Conte, Zidane…”

Momento delicato per l’Inter che ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 7 partite. A 5 punti dal Milan in campionato e ultima nel girone di Champions League, domenica se la vedrà con l’Atalanta. Questo il commento alla gara di Valdebebas di Repubblica:

“Allo stadio Di Stefano, campo d’allenamento dove nel maggio 2010 i nerazzurri di Mourinho prepararono la finale col Bayern Monaco, quelli di Antonio Conte sono stati puniti da un Real Madrid sì più forte, ma anche aiutato da alcuni errori gravi della difesa interista. Uno lo ha commesso Hakimi, senza bussola da quando è rientrato dall’isolamento del Covid, che ha servito Benzema sul primo gol («Ma sono convinto che c’era un fallo di Mendy», dirà il tecnico nerazzurro alla fine). La seconda rete, la centesima segnata da Sergio Ramos col Real, l’ha propiziata De Vrij con una marcatura ballerina su calcio d’angolo. Sempre più pasticcione, è l’olandese il simbolo di un reparto che la scorsa stagione sembrava impenetrabile e che ora fa acqua da tutte le parti. Il terzo gol invece è tutto merito di Zidane, che a differenza di Conte ha fatto i cambi giusti al momento giusto e ha deciso la partita: dentro Vinicius e Rodrygo, gara vinta. Per ritrovare entusiasmo e punti, i nerazzurri devono partire da Barella, sempre più centrocampista di livello europeo, autore di un assist che a guardarlo cento volte non ci si crede. E da Lautaro, che nel ruolo di vice Lukaku non ha deluso: movimenti perfetti, gol e assist di testa per Perisic”.