"E' ancora lunga. Bisogna vedere alla fine come siamo messi, siamo consapevoli che ci sono tante partite. Si è capito dal nostro approccio l'importanza di questa partita"

"Fisicamente sto molto bene, non giocando tanto è difficile. Se giochi hai ritmo ma sono uno che lavora forse di più in allenamento così da essere pronto quando vengo chiamato"

"Sono due fortissimi. Memphis lo conosco, è forte forte. So quando è difficile da marcare, sarà una bella sfida"

"Non siamo entrati leggeri in campo a Roma o con la testa diversa. C'è anche l'avversario, la Roma gioca molto bene, ci sta soffrire e così è stato. Cerchiamo sempre di approcciare bene le partite, oggi siamo stati bravissimi"

