VIDEO / Il debutto di Paramount+: ecco le immagini della nuova maglia prima di Torino-Inter

In occasione di Torino-Inter, Paramount+, piattaforma di contenuti streaming di livello internazionale, farà il suo debutto come main sponsor dell'Inter

In occasione di Torino-Inter, Paramount+, piattaforma di contenuti streaming di livello internazionale, farà il suo debutto come main sponsor dell'Inter, prima di replicare per la finale di Champions League e diventare poi retro sponsor per la stagione 2023/24.